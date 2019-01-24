Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malta Cumhurbaşkanı Preca'yı Resmi Tören ile Karşıladı
4 dakika önce
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tören alanına gelişi Malta Cumhurbaşkanı Marie-Louise Coleiro Preca ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malta Cumhurbaşkanı Marie-Louise Coleiro Preca'yı resmi tören ile karşıladı.
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tören alanına gelişi
Malta Cumhurbaşkanı Marie-Louise Coleiro Preca ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malta Cumhurbaşkanı Marie-Louise Coleiro Preca'yı resmi tören ile karşıladı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 05:14 Kaynak: AA
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