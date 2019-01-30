Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Malum Kesimler Fazıl Say Konserine Katılmamız Üzerine Bir Linç Kampanyası...
2 saat önce
IHAAW133416-SIY/30-01-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Malum kesimler Fazıl Say konserine katılmamız üzerine bir linç kampanyası başlattı" dedi.
IHAAW133416-SIY/30-01-2019
- Cumhurbaşkanı Erdoğan
, "Malum kesimler Fazıl Say
konserine katılmamız üzerine bir linç kampanyası başlattı" dedi. 30.01.2019 13: 34: 16 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 01:40 Kaynak: İHA
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