Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mamak Artık Çaresizlik Değil, Umut Demek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mamak Artık Çaresizlik Değil, Umut Demek"

6 saat önce

- Mamak'ta Toplu Açılış Töreni Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ve tokalaşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üreğil Millet Bahçesi'nde düzenlenen Mamak Toplu Açılış...

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
- Mamak'ta Toplu Açılış Töreni
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ve tokalaşması
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üreğil Millet Bahçesi'nde düzenlenen Mamak Toplu Açılış Töreni'ne katılarak konuşma yaptı. Törene vatandaşlar ilgi gösterdi.
(1)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 06:04 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Okul Servisiyle Uyuşturucu Sevkiyatı Yapan Zehir Tacirleri Kıskıvrak Yakalandı Çin'den Vatandaşlarına Türkiye'ye Seyahat Uyarısı

Erdoğan: Fırsatçılar Yola Geldiğinde, Tanzim Satışlar Sona Erecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenalaşan Vatandaşı Görünce Hitabını Yarıda Kesip Doktor İstedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 00:52:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mamak Artık Çaresizlik Değil, Umut Demek"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]