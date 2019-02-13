Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mamak'ın Kalkınma Yolcuğunu Sürdürebilmesi İçin 31 Mart Kavşağını da...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mamak'ın Kalkınma Yolcuğunu Sürdürebilmesi İçin 31 Mart Kavşağını da...

6 saat önce

- Mamak'ta Toplu Açılış Töreni Üreğil Millet Bahçesi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ve tokalaşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üreğil Millet Bahçesi'nde düzenlenen...

- Mamak'ta Toplu Açılış Töreni
Üreğil Millet Bahçesi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ve tokalaşması
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üreğil Millet Bahçesi'nde düzenlenen Mamak Toplu Açılış Töreni'ne katılarak konuşma yaptı. Törene vatandaşlar ilgi gösterdi.
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»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:55 Kaynak: AA

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