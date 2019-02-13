Cumhurbaşkanı Erdoğan Mamak'ta toplu Açılış Töreninde Konuştu - 4
6 saat önce
Cumhurbaşkanı ERDOĞAN MAMAK'TA TOPLU AÇILIŞ TÖRENİNDE KONUŞTU - 4(Tür: Ankara)
Cumhurbaşkanı ERDOĞAN MAMAK'TA TOPLU AÇILIŞ TÖRENİNDE KONUŞTU - 4
(Tür: Ankara)
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 06:23 Kaynak: DHA
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