Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Mamak'ta toplu Açılış Töreninde Konuştu - 4

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mamak'ta toplu Açılış Töreninde Konuştu - 4

6 saat önce

Cumhurbaşkanı ERDOĞAN MAMAK'TA TOPLU AÇILIŞ TÖRENİNDE KONUŞTU - 4(Tür: Ankara)

Cumhurbaşkanı ERDOĞAN MAMAK'TA TOPLU AÇILIŞ TÖRENİNDE KONUŞTU - 4

(Tür: Ankara)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 06:23 Kaynak: DHA

Ankara, Cumhurbaşkanı, Güncel
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