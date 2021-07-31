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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manavgat'ta orman yangınlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu: (1) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manavgat'ta orman yangınlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu: (1)

31.07.2021 17:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manavgat'ta orman yangınlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu: (1), System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yangından etkilenen bölgelerde ortaya çıkan acil ihtiyaçların karşılanması için 50 milyon ödenek gönderildiğini belirterek, "Yanan ve hasar gören evlere bu yardımın dışında kira yardımı yapılacak.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yangından etkilenen bölgelerde ortaya çıkan acil ihtiyaçların karşılanması için 50 milyon ödenek gönderildiğini belirterek, "Yanan ve hasar gören evlere bu yardımın dışında kira yardımı yapılacak. Tarım, hayvancılık ve sera faaliyetlerinin hasarları karşılanacak." dedi.

Erdoğan, Manavgat Gençlik Merkezi'nde orman yangınlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, yangınlarından etkilenen tüm bölgelerin "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiğini hatırlattı. Böylece devletin, vatandaşların beklentilerini gidermiş olduğunu ifade eden Erdoğan, Antalya'nın Manavgat, Akseki, Alanya, Gündoğmuş ve Gazipaşa ilçelerinde yangından etkilenen tüm mahallelerin "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" olarak değerlendirildiğini söyledi.

Erdoğan, Mersin'in Aydıncık ve Silifke, Osmaniye'nin Merkez ve Kadirli, Muğla'nın Marmaris, Bodrum, Milas, Köyceğiz ve Seydikemer ile Adana'nın Aladağ, İmamoğlu, Karaisalı ve Kozan ilçelerinde yangından etkilenen tüm mahallelerinin de aynı kapsamda yer aldığını bildirerek, şunları kaydetti:

"Yangından etkilenen bölgelerde ortaya çıkan acil ihtiyaçları karşılamak için 50 milyon ödenek gönderilmiştir. Şunu çok açık net söylemek durumundayım, yanan ve hasar gören evlere bu yardımın dışında kira yardımı yapılacak. Tarım, hayvancılık ve sera faaliyetlerinin hasarları karşılanacak ve Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi'nde vergiler, SGK primleri, esnaf kredileri ödemeleri, tarım kredi, tarım ziraat borçları ertelenecek. Faizsiz esnaf kredisi, KOSGEB acil desteği verilecek. Bir ay içerisinde evlerin inşaatına başlanacak. Bir yıl içerisinde hedef kırsal mahallelerdeki ve tüm afet bölgesindeki evler, yöresel mimariye uygun şekilde ahırıyla deposuyla tüm müştemilatıyla tamamlanacak."

"Devletimiz mağduriyetlerin giderilmesi için çalışıyor"

Yangın söndürme faaliyetlerinin çok geniş bir ekiple yürütüldüğünü aktaran Erdoğan, yaklaşık 3 gündür maruz kalınan yangın felaketinden dolayı Manavgat halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Erdoğan, devletin tüm kurumları ve imkanlarıyla yangınların söndürülmesi, vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi, hasarların tazmini, zarar gören yerlerin yeniden ihyası için çalıştığını dile getirerek, ilgili bakanlıklar ve kuruluşların görevlerinin başında olduğunu kaydetti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Osman ve Şehri Gardaş ile Akseki ilçesindeki Hasan Ali Yüksel'in hayatını kaybettiğini anımsatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Yangından etkilenen 334 vatandaşımıza gereken tıbbi müdahale derhal yapılmış ve hemen hepsi taburcu edilmiştir. Halen hastanede tedavisi süren pek az vatandaşımız kalmıştır. Yapılan ilk tespitlere göre 16 mahallemiz yangından zarar görürken, bazı mahallelerimiz de boşaltılmıştır. Çeşitli derecelerde hasar gören binalar ve konutlarla ilgili tespitler ışığında gereken çalışmalar yürütülecek. Aynı şekilde evlerdeki eşyalarla ilgili hasar tespitleri tamamlanmıştır. Köylerde 320 büyükbaş, 3 bin küçükbaş, 4 bin kanatlı hayvan, 360 arı kovanı telef olmuştur. Çiftçilerimizin 650 dekar muz serası, 120 dekar sebze serası, 15 bin dekar zeytin, defne, keçiboynuzu ve narenciye alanı zarar görmüştür."

Erdoğan, Kredi Yurtlar Kurumu binalarının, afetzedelere ve yardım personelinin hizmetine açıldığına işaret ederek, şu bilgileri paylaştı:

"Çadırdan beslenmeye bütün bunlar, her türlü araç gereç afetzedelerin emrine sunulmuştur. Elektrik sıkıntısı yaşanan 35 köyden tedbiren kesintisi süren 12'si hariç diğerlerine elektrik verilmiştir. Su kesintisi olan mahalle sayısı 28'den 15'e düşürülmüştür. Tıpkı deprem ve sel felaketlerinde zarar görenlere yaptığımız gibi yangında evleri kullanılamaz hale gelen vatandaşlarımıza da yeni konutlar inşa edip vereceğiz. Milletimiz müsterih olsun. Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmasına müsaade etmeyecek, her türlü zararlarını karşılayacağız. Giden canlara rahmet dilemenin ötesinde bir şey yapamayız ama yanan her şeyi yerine koyabiliriz. Anayasamızın 169. maddesine göre, yanan alanlar başka amaçla kullanılamaz ve tekrar ağaçlandırılır. Türkiye'nin orman varlığını artırmış bir yönetim olarak elbette yanan her yeri daha fazlasıyla tekrar ağaçlandırmak en başta gelen görevimizdir."

(Sürecek)

Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manavgat'ta orman yangınlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu: (1) - Son Dakika


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