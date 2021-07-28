Sakarya Sahası Gaz Yakma Töreni
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları SAKARYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sakarya Sahası Gaz Yakma Töreni"ne canlı bağlantıyla katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Manavgat'taki yangın) Olay tüm boyutlarıyla araştırılarak yangında zarar gören vatandaşlarımıza her türlü destek sağlanacaktır."
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Manavgat'taki yangın) Yangında zarar gören vatandaşlarımıza her türlü destek sağlanacaktır' - Son Dakika