Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa'da 2 Fabrikanın Açılışını Yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa'da 2 Fabrikanın Açılışını Yapacak

1 saat önce

AK Parti Manisa İl Tanıtım ve Medya Başkanı Cemal Alat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 5 Ocak Cumartesi günü Manisa'ya gelerek 2 fabrikanın açılışını gerçekleştireceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa'da 2 Fabrikanın Açılışını Yapacak, System.String[]
AK Parti Manisa İl Tanıtım ve Medya Başkanı Cemal Alat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 5 Ocak Cumartesi günü Manisa'ya gelerek 2 fabrikanın açılışını gerçekleştireceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'da Manisa'ya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 17.00'da Pepsi-Co isimli fabrikanın, saat 18.00'da ise Tirsan Kardan fabrikasının açılışını gerçekleştirecek. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan AK Parti Manisa İl Tanıtım ve Medya Başkanı Cemal Alat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Manisa'da ağırlamaktan gurur duyacaklarını ifade etti. Alat, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki açılış sonrası kentten ayrılacağını sözlerine ekledi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:19 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Manisa, Politika
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