Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa'da İki Fabrika Açtı (2)
1 saat önce
ANKARA'YA HAREKET ETTİCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir ve Manisa programının ardından Tirsan Kardan fabrikasında yediği akşam yemeğinin ardından helikopterle Manisa'dan ayrılarak İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na geçti.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 08:51 Kaynak: DHA
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