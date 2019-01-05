Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa'da İki Fabrika Açtı (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa'da İki Fabrika Açtı (2)

1 saat önce

ANKARA'YA HAREKET ETTİCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir ve Manisa programının ardından Tirsan Kardan fabrikasında yediği akşam yemeğinin ardından helikopterle Manisa'dan ayrılarak İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa'da İki Fabrika Açtı (2), System.String[]
ANKARA'YA HAREKET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir ve Manisa programının ardından Tirsan Kardan fabrikasında yediği akşam yemeğinin ardından helikopterle Manisa'dan ayrılarak İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradan da uçakla Ankara'ya hareket etti. 

Cemil SEVAL/MANİSA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 08:51 Kaynak: DHA

Ankara, Manisa, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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