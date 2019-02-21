Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa'da Sevgi Gösterileriyle Karşılandı
24 dakika önce
31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında Manisa'ya gelen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılandı.
31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında Manisa
'ya gelen Cumhurbaşkanı
ve AK Parti
Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
, vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Denizli
mitinginin ardından helikopterle Manisa'ya geldi. 19 Mayıs Stadyumu
'ndan mitingin yapılacağı Cumhuriyet Meydanı
'na vatandaşların yoğun sevgi gösterileri arasında giden Cumhurbaşkanı Erdoğan
'a stat çıkışında Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
sporcuları da sevgi gösterilerinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sporcuları otobüse davet ederek bir süre sohbet etti. Yol boyunca vatandaşlara bez alışveriş torbası ve çeşitli oyuncaklar dağıtan Erdoğan'dan hediye alanların sevinçleri görülmeye değerdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingi için çevre illerden çok sayıda polis takviyesi yapılırken, vatandaşlar mitingin yapılacağı Cumhuriyet Meydanı'na akın etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, en son 5 Ocak'ta Manisa'ya gelerek iki fabrikanın açılışını gerçekleştirmişti. - MANİSA
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 06:00 Kaynak: İHA
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