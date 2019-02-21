Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa'da Sevgi Gösterileriyle Karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa'da Sevgi Gösterileriyle Karşılandı

24 dakika önce

31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında Manisa'ya gelen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa'da Sevgi Gösterileriyle Karşılandı, System.String[]
31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında Manisa'ya gelen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli mitinginin ardından helikopterle Manisa'ya geldi. 19 Mayıs Stadyumu'ndan mitingin yapılacağı Cumhuriyet Meydanı'na vatandaşların yoğun sevgi gösterileri arasında giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a stat çıkışında Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları da sevgi gösterilerinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sporcuları otobüse davet ederek bir süre sohbet etti. Yol boyunca vatandaşlara bez alışveriş torbası ve çeşitli oyuncaklar dağıtan Erdoğan'dan hediye alanların sevinçleri görülmeye değerdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingi için çevre illerden çok sayıda polis takviyesi yapılırken, vatandaşlar mitingin yapılacağı Cumhuriyet Meydanı'na akın etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, en son 5 Ocak'ta Manisa'ya gelerek iki fabrikanın açılışını gerçekleştirmişti. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 06:00 Kaynak: İHA

Politika
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