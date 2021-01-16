Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa Enerji ve Tabii Kaynaklar Projeleri Toplu Açılış Töreni'ne canlı bağlandı: (2) - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm dünyada yatırımların durma noktasına geldiği salgın döneminde de asla rehavete kapılmadıklarını belirterek, "Sağlıktan ulaşıma, tarımdan sanayi, enerji, çevreye kadar her alanda projelerimize hız verdik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa Enerji ve Tabii Kaynaklar Projeleri Toplu Açılış Töreni'ne, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Sadece yatırımlarda değil, diplomaside, demokraside, özgürlüklerde de sessiz bir devrime imza attıklarını dile getiren Erdoğan, "Çünkü biz muhalefet gibi yalan, iftira ve bühtanla günü kurtarmaya çalışmıyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Türkiye'nin tökezlemesini, krize ve kaosa sürüklenmesini umanlara inat ülkeyi aydınlık bir gelece hazırladıklarını, ne yapıyorlarsa tüm Türkiye için yaptıklarını, 83 milyon insanın huzuru, güvenliği, refahı için yaptıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Tüm dünyada yatırımların durma noktasına geldiği şu salgın döneminde de asla rehavete kapılmadık. Sağlıktan ulaşıma, tarımdan sanayi, enerji, çevreye kadar her alanda projelerimize hız verdik. Ardı ardına hizmete açtığımız hastaneler, barajlar, sulama tesisleri, millet bahçeleri, ulaşım ve enerji yatırımları, eser ve hizmet siyasetimizin yeni sembolleri olarak ülkemizin dört bir yanında yükseliyor. Bilhassa Karadeniz'deki 405 milyar metreküplük doğal gaz keşfimizin ardından enerji yatırımlarımıza yoğunlaşmaya başladık. 'Bağımsız enerji, güçlü Türkiye' diyerek mümkün olduğu kadar yerli kaynaklarımıza dayalı bir enerji sektörü kurmayı amaçlıyoruz. Soma ülkemizin en büyük ikinci yerli linyit yataklarına ev sahipliği yapıyor. Bugün hayata geçireceğimiz 510 megavat gücündeki Soma Kolin Termik Santrali, yerli kömürün yüksek teknolojiyle buluştuğu güzel bir örnektir. Bu projeyle yıllık 4,7 milyon ton linyiti işleyerek enerjiye dönüştüreceğiz. İşte şu anda ekranda gördüğünüz dev termik santrali bunun ispatıdır. Maden sahası ve santralle birlikte yatırım tutarı 1,1 milyar doları bulan projeyle yıllık yaklaşık 150 milyon dolarlık gaz ithalatını engelleyeceğiz."

"Elektrikte kurulu gücümüzü 18 yılda 3'e katlayarak 96 bin megavata ulaştırdık"

Toplam 1500 insana istihdam sağlayan bu yatırımın tek başına Manisa'nın elektrik tüketiminin dörtte üçünden fazlasını üretecek kapasiteye sahip olduğunu aktaran Erdoğan, açılışı yapılan tesisin Türkiye'de ve Avrupa'da belirlenen karbon emisyon değerlerini karşılayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu tesisin son teknoloji kömür yakma teknolojisinin yanı sıra baca gazı arıtma sistemiyle de temiz kömür teknolojilerinde örnek olacağını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Açılışını yaptığımız toplam 266 milyon dolarlık bir yatırımla hayata geçen Sanko Salihli JES-2, JES-3 ile Maspo Ala-2 jeotermal enerji santralleri toplam 84,5 megavat kurulu güce sahiptir. Bu santrallerimiz enerji üretim kapasitelerinin yanı sıra sağladıkları yüksek istihdamla Manisa'yı bir cazibe merkezi haline getirecektir. Resmi açılışını yaptığımız tesislerimizde üreteceğimiz elektrikle inşallah 2,5 milyon hanemizin ihtiyacını karşılayacağız. Yine bu yatırımlarla işletme aşamasında yaklaşık 1700 vatandaşımıza istihdam imkanı sağlayacağız. Türkiye'nin büyümesi için olmazsa olmaz gördüğümüz elektrikte kurulu gücümüzü 18 yılda 3'e katlayarak 96 bin megavata ulaştırdık. Bu süreçte özellikle yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarımızı etkin şekilde kullanmaya çalıştık. Bugün kurulu gücümüzün yüzde 63 buçuğu yerli kaynaklardan oluşuyor. Bu oranın yüzde 51,7'si ise yenilenebilir enerji kaynaklara aittir. Yani temiz enerji."

Erdoğan, göreve geldikleri 2002'de sadece 18 megavat olan jeotermal kurulu gücün bugün 1613 megavata ulaştığına işaret ederek, "Bu rakamla Türkiye jeotermalde Avrupa'da ilk, dünyada 4. sıraya yükselmiştir. Tüm dünyanın salgınla mücadele ettiği 2020'de de enerji yatırımlarımızı devam ettirdik. Geçen yıl 4 bin 900 megavatlık ilave kurulu gücü daha devreye aldık. Bu gücümüzün neredeyse tamamı yenilenebilir kaynaklardan oluştu. Sadece üretimde değil, yenilenebilir enerji teknolojilerinde de merkez ülke olmayı hedefliyoruz. Bu amaca ulaşmak için yerli araştırma, geliştirme, yerli insan kaynağı ve yerli üretim temeline dayanan bir gelecek tasavvur ediyoruz. Böylece üretimin başından sonuna kadar Türk malı damgasını gururla taşıyan bir enerji üretim zincirini ilmek ilmek örüyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplam tutarı 1,37 milyar dolar olan dört enerji tesisinin Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, Türkiye'nin büyümesi, gelişmesi, kalkınması için alın teri döken, emek veren, gayret gösteren özel sektöre de teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından kurdele kesimine geçildi. Erdoğan'ın "Ya Allah Bismillah" sözlerinin ardından tören alanlarındaki protokol üyelerince kurdele kesimi gerçekleştirildi.

Soma ve Kırkağaç doğal gaz arzlarının da gerçekleştirildiği tören sırasında Erdoğan, "Doğal gaz inşallah burada ısıtmaya vesile olacak temiz enerji ve sıcak bir anlayışla inşallah Kırkağaç'ımızı da ısıtmış olacağız. Tüm evlere, annelere müjde." dedi.

Erdoğan, tüm emeği geçenleri kutlayarak, bu noktada bu temiz enerjiyle ülkenin tamamını ısıtacaklarını sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesapları Telegram ve BİP uygulamalarından açılışını yaptığı tesislerin fotoğraflarını paylaşarak, "Bağımsız enerji, güçlü Türkiye" mesajını paylaştı.

(Bitti)