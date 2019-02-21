Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa Valiliği'ni Ziyaret Etti
59 dakika önce
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa Valiliği'ni ziyaret etti.
Türkiye Cumhurbaşkanı
ve AK Parti
Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Manisa
Valiliği'ni ziyaret etti.
Erdoğan, Valili'ğe gelişinde Vali Ahmet Deniz tarafından karşılandı.
Valilik binasına geçerek şeref defterini imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan
, Vali Deniz'den kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra burada Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün
'ü kabul etti ve belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Erdoğan, ziyaretin ardından, öğrencilerin İl Milli Eğitim Müdürlüğü
koordinasyonunda yürütülen "Kodla Manisa" projesi kapsamındaki çalışmalarını inceledi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 08:30 Kaynak: AA
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