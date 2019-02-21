Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa Valiliği'ni Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa Valiliği'ni Ziyaret Etti

59 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa Valiliği'ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa Valiliği'ni Ziyaret Etti, System.String[]
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa Valiliği'ni ziyaret etti.

Erdoğan, Valili'ğe gelişinde Vali Ahmet Deniz tarafından karşılandı.

Valilik binasına geçerek şeref defterini imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vali Deniz'den kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra burada Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü kabul etti ve belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Erdoğan, ziyaretin ardından, öğrencilerin İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen "Kodla Manisa" projesi kapsamındaki çalışmalarını inceledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 08:30 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Türkiye, Manisa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Alman Tatilciler Yunanistan ve İspanya Yerine Türkiye'yi Tercih Ediyor "İntiharımızdan Kimse Sorumlu Değildir" Dedikten Sonra İmam ve Eşi Ölü Bulundu

Ünlü Gazeteci Ahmet Ercanlar, Hürriyet'ten İstifa Etti! Uyuşturucu Kullanan Ünlü Oyuncu 13. Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 21:29:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa Valiliği'ni Ziyaret Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]