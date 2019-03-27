Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Mansur Yavaş) Bu Adamın Vergi ile de Sıkıntıları Var. Hepsi Dökülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Mansur Yavaş) Bu Adamın Vergi ile de Sıkıntıları Var. Hepsi Dökülüyor.

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Mansur Yavaş) Bu adamın vergi ile de sıkıntıları var. Hepsi dökülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Mansur Yavaş) Bu adamın vergi ile de sıkıntıları var. Hepsi dökülüyor. Bunların da Bay Kemal takipçisi olmasa dahi bizler takipçisiyiz. Allah göstermesin, Ankara bu tür cambazlara teslim edilir mi?"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:46 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Mansur Yavaş, Politika
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