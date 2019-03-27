Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Mansur Yavaş) Bu Adamın Vergi ile de Sıkıntıları Var. Hepsi Dökülüyor.
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Mansur Yavaş) Bu adamın vergi ile de sıkıntıları var. Hepsi dökülüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "(Mansur Yavaş
) Bu adamın vergi ile de sıkıntıları var. Hepsi dökülüyor. Bunların da Bay Kemal takipçisi olmasa dahi bizler takipçisiyiz. Allah göstermesin, Ankara
bu tür cambazlara teslim edilir mi?"
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:46 Kaynak: AA
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