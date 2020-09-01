Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş'ı kabul etti (3) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş'ı kabul etti (3)

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce, Başkan Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptığı görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Toplantıda Ankara'nın kent sorunları, yapılması planlanan projeler ve kimi alanlarda bürokraside yaşanan tıkanmaların aşılmasına dair başlıkların ele alındığı belirtilerek, "Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Başkanımız Sayın Mansur Yavaş, kentimizin asırlık çınarı MKE Ankaragücü'nün mali sıkıntıları, fuar alanı inşasında yaşanan sorunlar ve Gençlik Parkı'nın yeniden Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devri konularında görüş alışverişinde bulunmuşlardır" denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, başta su altyapı ve arıtma projeleri olmak üzere önemli projeler hakkında bilgi verildiği belirtilerek, "Otobüs kredisi kullanımı, metro projeleri ve yeni yolların açılması gibi başlıklarda ilgili bakanlıklar ve bürokraside yaşanan tıkanmaların aşılması için destek talebinde bulunulmuştur. Başkanımız Sayın Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Ankara'nın projelerine ve ihtiyaçlarına olumlu yaklaşımları nedeniyle teşekkürlerini sunarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden ayrılmıştır" ifadelerine yer verildi.

ANKARA, -