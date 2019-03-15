Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Mansur Yavaş'la İlgili İddialar) Bütün Belgeler Ortaya Döküldü, Artık...
5 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Mansur Yavaş'la ilgili iddialar) Bütün belgeler ortaya döküldü, artık gizleyecek hiçbir şeyleri kalmadı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Mansur Yavaş'la ilgili iddialar) Bütün belgeler ortaya döküldü, artık gizleyecek hiçbir şeyleri kalmadı."
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 03:54 Kaynak: AA
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