Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Mansur Yavaş'la İlgili İddialar) Bütün Belgeler Ortaya Döküldü, Artık...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Mansur Yavaş'la İlgili İddialar) Bütün Belgeler Ortaya Döküldü, Artık...

5 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Mansur Yavaş'la ilgili iddialar) Bütün belgeler ortaya döküldü, artık gizleyecek hiçbir şeyleri kalmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Mansur Yavaş'la ilgili iddialar) Bütün belgeler ortaya döküldü, artık gizleyecek hiçbir şeyleri kalmadı."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 03:54 Kaynak: AA

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