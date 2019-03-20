Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Mansur Yavaş) Sorulara Dürüstçe Cevap Vermek Yerine Kaçmak, Gazetecilere...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Mansur Yavaş) Sorulara Dürüstçe Cevap Vermek Yerine Kaçmak, Gazetecilere...

14 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Mansur Yavaş) Sorulara dürüstçe cevap vermek yerine kaçmak, gazetecilere saldırmak, mızmızlanmak hiç kimseye bir fayda sağlamaz. Elbette Ankaralı kardeşlerim bunun hesabını sandıkta soracaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Mansur Yavaş) Sorulara dürüstçe cevap vermek yerine kaçmak, gazetecilere saldırmak, mızmızlanmak hiç kimseye bir fayda sağlamaz. Elbette Ankaralı kardeşlerim bunun hesabını sandıkta soracaktır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 01:45 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Mansur Yavaş, Güncel
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