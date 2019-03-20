Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Mansur Yavaş) Sorulara Dürüstçe Cevap Vermek Yerine Kaçmak, Gazetecilere...
14 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Mansur Yavaş) Sorulara dürüstçe cevap vermek yerine kaçmak, gazetecilere saldırmak, mızmızlanmak hiç kimseye bir fayda sağlamaz. Elbette Ankaralı kardeşlerim bunun hesabını sandıkta soracaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "(Mansur Yavaş
) Sorulara dürüstçe cevap vermek yerine kaçmak, gazetecilere saldırmak, mızmızlanmak hiç kimseye bir fayda sağlamaz. Elbette Ankaralı kardeşlerim bunun hesabını sandıkta soracaktır."
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 01:45 Kaynak: AA
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