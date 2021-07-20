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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maraş'ta hayat yeniden başlayacaktır - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maraş'ta hayat yeniden başlayacaktır

20.07.2021 12:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maraş'ta hayat yeniden başlayacaktır, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 20 Temmuz 1974 günü gerçekleşen Barış Harekatı'nın 47'nci yıldönümü vesilesiyle yapılan törende konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 20 Temmuz 1974 günü gerçekleşen Barış Harekatı'nın 47'nci yıldönümü vesilesiyle yapılan törende konuştu. Konuşmasında Kapalı Maraş'a değinen Erdoğan "Maraş'ta hayat yeniden başlayacaktır" dedi. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise "Sayın Erdoğan'ın zaman zaman kullandığı 'Bir gece ansızın gelebilirim' sözü, 20 Temmuz 1974 sabahında paraşütlerin dalga dalga semalarımızda görülmesiyle en büyük müjdeye dönüştü" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 47'nci Yıl Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları töreni açılış konuşmasında "Kıbrıs Türk halkını aydınlığa, özgürlüğe ve bağımsızlığa kavuşturan 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı'nın 47'nci yıldönümünü bir kez daha büyük bir coşku ve heyecanla kutlarken aynı zamanda mübarek Kurban Bayramı'nın da birinci gününü idrak ediyoruz. Bizlere bugünleri miras bırakan aziz şehitlerimizi, liderlerimiz Dr. Fazıl Küçük ile Rauf Raif Denktaş'ı, dönemin Başbakanı Sayın Bülent Ecevit ile Başbakan yardımcısı Sayın Necmettin Erbakan'ı rahmet ve minnetle anarken gazilerimizi hürmet ve saygıyla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

TATAR: KIBRIS'TA ESAS İŞGALCİ, YUNANİSTAN'IN TA KENDİSİDİR

Tatar konuşmasına "Sayın Erdoğan'ın zaman zaman kullandığı 'Bir gece ansızın gelebilirim' sözü, 20 Temmuz 1974 sabahında paraşütlerin dalga dalga semalarımızda görülmesiyle en büyük müjdeye dönüştü" ifadeleriyle devam etti. Tatar konuşmasında "Barış Harekatıyla anavatana dil uzatanlar, tarihi gerçekleri çarpıtmaya devam ediyorlar. Dış güçlerle bazı çevreler, Türkiye'yi işgalci olarak gösterme çabalarını hala sürdürmektedirler. Ancak Kıbrıs'ta esas işgalci, EOKA Terör Örgütü'nü organize eden, Akritas Planı'nı hazırlayan, faşist darbeyi gerçekleştiren ve Kıbrıs Cumhuriyeti'ni ısrarla bir Rum devletine dönüştürmek isteyen Yunanistan'ın ta kendisidir" dedi.

ERDOĞAN: BURADAN AVRUPA BİRLİĞİ'NE SESLENİYORUM. SİZ SÖZÜNÜZÜ TUTTUNUZ MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, töreninde yaptığı konuşmada:

"Ne güzel söylemiş değerli Kıbrıs Türkü şairimiz 'iki bayrak dalgalanır bugün kuzeyde iki nazlı gelin misali, İki bayrak dalgalanır bugün kuzeyde bir zamanlar Türk halkının zincire vurulduğu yerde, bir zamanlar Türk halkının hunharca öldürüldüğü yerde, artık hürüz özgürüz dermişçesine.' Evet, özgürlüğümüzü borçlu olduğumuz aziz şehitlerimiz fedakarlıkları ve cesaretleriyle milletimizin kalbinde yerlerini almışlardır" dedi.

Dr Fazıl Küçük ve kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ve Barış Harekatı'na karar veren Türkiye'nin 37'nci hükümetinin üyelerini şükranla yad ettiğini belirten Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

"2004 yılında Annan Planı'na 'hayır' diyen, 2017'de Crans- Montana'da masadan kalkan iktidarı ve Ada'nın zenginliklerini sadece kendine hak gören Kıbrıs Rum tarafı çözüm yolunu tıkamaya devam ediyor. Geriye doğru baktığımızda 58 yıldır süren bu zihniyetin değişmediğini, Cenevre'de düzenlenen gayri resmi 5 artı Birleşmiş Millet toplantısında bir kez daha gördük. Rum tarafı gerçeklerden kopuk. Maksimalist, samimiyetsiz ve şımarık yaklaşımını sürdürmekte ısrarcıdır. Bu yaklaşımlarını değiştirmek, kendilerini sorgulamak, hakkaniyetli çözüm yolunda samimi çaba harcamak gibi bir niyetleri yoktur. Geçmişte hangi niyetleri taşıyorlarsa bugün de meseleye aynı zaviyeden yaklaşıyorlar. Şöyle biraz derine indiğinizde içlerinde hala 1974 öncesi katliamların özlemini çekenler bulunduğunu görebiliyoruz. Bunlar dürüst değil. İşte bunlarla Annan Planı ile ilgili görüşmeleri yaptık. Bizzat işin içindeydim. Orada bu görüşmeleri beraber yaptık. Bize söz verdiler, verdikleri sözü tutmadılar. Referandum dediler, Güney referanduma yüzde 65 'hayır' dedi, ama Kuzey 'evet' dedi. Peki ne oldu? Buradan Avrupa Birliği'ne sesleniyorum. Siz sözünüzü tuttunuz mu?"

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BİZ MESAJIMIZI VERİYORUZ. BİZ HAKLIYIZ.

Erdoğan konuşmasına "Avrupa birliği mali noktada, idari noktada Kuzey Kıbrıs'a desteklerini verecekti. Verdi mi? Hayır, vermedi. Niye? Bunların hayatı yalan üzerine kurulu. Dürüst değiller. Geçen gün beni arıyorlar, söyledikleri şu 'duydum ki ayın 20'inde Kuzey Kıbrıs'ta konuşma yapacakmışsınız. Herhalde orada rahatsızlık verici bir konuşma olmaz.' Bunun iznini herhalde sizden alacak değiliz. Bugün ne kadar Türk düşmanı varsa Miçotakis'le beraber Amerika'da, belki video konferansla bir araya gelmek suretiyle, bize cevap teşkil edecek bir konuşmayı da onlar yapacaklar. Varsın yapsınlar. Biz mesajımızı veriyoruz. Biz haklıyız. Haklı olduğumuz için de sonuna kadar hakkımızı savunacağız. Bunların hak ve özgürlük söylemleri sadece işlerine yaradığı yere kadar geçerlidir. Sonrasında istikametleri hemen eski dönemlerine çeviriyorlar. Haksız şekilde üye yapıldıkları Avrupa Birliği'ni de bu tutumlarına alet ediyorlar. Kıbrıs Türk halkının kanıyla canıyla ve şehitlerinin fedakarlığıyla kurduğu devletten vaz geçmesini istiyorlar" ifadeleriyle devam etti.

ERDOĞAN: ÖNCELİKLE KIBRIS TÜRKÜ'NÜN EGEMEN EŞİTLİĞİYLE EŞİT STATÜSÜ TEYİT EDİLMELİDİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanı Tatar, Cenevre'de çözüm odaklı ve gerçekçi bir öneri sundu. Bu gerçekçi ve yenilikçi teklife olan desteğimiz tamdır. Buna her platformda ifade ediyoruz. Yeni bir müzakere süreci ancak iki devlet arasında yürütülebilir. Bunun içinde öncelikle Kıbrıs Türkü'nün egemen eşitliğiyle eşit statüsü teyit edilmelidir. Çözümün anahtarı da budur."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BİZİM KİMSENİN TOPRAĞINDA, HAKKINDA MÜLKÜNDE GÖZÜMÜZ YOKTUR

KKTC Cumhurbaşkanı ve hükümetini, Maraş konusunda ortaya koydukları azimli duruş için tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Maraş'ta hayat yeniden başlayacaktır. Mülkiyet haklarına riayet edilen yürütülen bu çalışmalar ışığında, artık Maraş'ta herkesin yararına olacak yeni bir dönemin kapıları açılacaktır. Açılımın, Kapalı Maraş'ın yüzde 3.5'na tekabül eden pilot bölgede başlayacak olması Kıbrıs Türk makamlarının bu konuya ne kadar hassas yaklaştığını ortaya koyuyor. Yıllardır atıl durumda kalan bu bölge çözümsüzlüğün değil, Kıbrıs Adası'nın müreffeh geleceğinin sembolü olacaktır. Atılan bu adımlarla Maraş'ta yeni mağduriyetler oluşturulmayacak, bilakis mevcut mağduriyetler giderilecektir. Bizim kimsenin toprağında, hakkında mülkünde gözümüz yoktur" dedi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maraş'ta hayat yeniden başlayacaktır

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Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maraş'ta hayat yeniden başlayacaktır - Son Dakika Dünya


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