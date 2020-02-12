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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Maraşlıların bu gurur gününü kutluyorum"
6 saat önce
-Kahramanmaraş'ın tarihini anlatan kısa filmin gösterimi -Halk dansları ekibinin davul gösterisi yapması -Tiyatro ekibinin gösterisi -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkması ve kürsüdeki konuşması KAHRAMANMARAŞ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kahramanmaraş'ın Kurtuluşunun 100.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 04:54 Kaynak: AA
- Kahramanmaraş'ın tarihini anlatan kısa filmin gösterimi
-Halk dansları ekibinin davul gösterisi yapması
-Tiyatro ekibinin gösterisi
-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkması ve kürsüdeki konuşması KAHRAMANMARAŞ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kahramanmaraş'ın Kurtuluşunun 100.Yıl Dönümü Kutlamaları"na katıldı. (2)
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