Cumhurbaşkanı Erdoğan Mardin'de
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'e geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin'e geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mitinge katılmak üzere Mardin'e geldi. 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda vatandaşlara seslenecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinlemek için çok sayıda vatandaş, sabahın erken saatlerinden itibaren alana geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin'deki programının ardından Siirt'e geçecek. - MARDİN
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 02:18 Kaynak: İHA
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