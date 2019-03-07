Cumhurbaşkanı Erdoğan Mardin'den Ayrıldı
2 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, miting programının ardından Mardin'den ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, miting programının ardından Mardin
'den ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, mitinge katılmak üzere öğlen saatlerinde Mardin'e geldi. 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan
, mitingin ardından vali ve belediye başkan adaylarıyla özel bir görüşme yaptı. Mardin'deki programını tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentten ayrılarak Siirt
'e hareket etti. - MARDİN
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 05:03 Kaynak: İHA
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