Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Mardin'den Ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mardin'den Ayrıldı

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, miting programının ardından Mardin'den ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mardin'den Ayrıldı, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, miting programının ardından Mardin'den ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mitinge katılmak üzere öğlen saatlerinde Mardin'e geldi. 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitingin ardından vali ve belediye başkan adaylarıyla özel bir görüşme yaptı. Mardin'deki programını tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentten ayrılarak Siirt'e hareket etti. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 05:03 Kaynak: İHA

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