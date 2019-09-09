Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmara Üniversitesi'nde düzenlenen "Alternatif Finansta Yeni Ufuklar"...
Son Dakika Genel Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmara Üniversitesi'nde düzenlenen "Alternatif Finansta Yeni Ufuklar"...

23 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmara Üniversitesi'nde düzenlenen "Alternatif Finansta Yeni Ufuklar" programına katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmara Üniversitesi'nde düzenlenen "Alternatif Finansta Yeni Ufuklar" programına katılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmara Üniversitesi'nde düzenlenen Alternatif Finansta Yeni Ufuklar ...

Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Üniversitesi, Genel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 01:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Erdoğan'ın "Kapıları açarız" çıkışına yanıt verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken "28 Şubat" vurgusu Fazıl Say, aylar sonra Erdoğan eleştirilerine cevap verdi İbrahim Tatlıses, neden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında durduğunu açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 14:07:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmara Üniversitesi'nde düzenlenen "Alternatif Finansta Yeni Ufuklar"...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]