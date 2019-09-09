Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmara Üniversitesi'nde düzenlenen "Alternatif Finansta Yeni Ufuklar"...
23 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmara Üniversitesi'nde düzenlenen "Alternatif Finansta Yeni Ufuklar" programına katılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 01:44 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmara Üniversitesi'nde düzenlenen "Alternatif Finansta Yeni Ufuklar" programına katılıyor
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