Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Marmaray'dan 1 günde geçen yolcu sayısı 500 bini buldu" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Marmaray'dan 1 günde geçen yolcu sayısı 500 bini buldu' - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Marmaray'dan 1 günde geçen yolcu sayısı 500 bini buldu"

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüdeki konuşması TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüdeki konuşması TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (7)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmaray'dan 1 günde geçen yolcu sayısı 500 bini buldu

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 02:09 Kaynak: AA
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