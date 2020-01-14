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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Marmaray'dan 1 günde geçen yolcu sayısı 500 bini buldu"
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüdeki konuşması TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 02:09 Kaynak: AA
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