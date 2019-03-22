Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Marmaray, Egeray, Başkentray Gibi Konya'ya da Yeni Bir Raylı Sistem Projesi...
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Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Konya Kılıçarslan Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılarak vatandaşlara hitap etti.
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Konya Kılıçarslan Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılarak vatandaşlara hitap etti. (10)
"İstanbul'da Marmaray, İzmir'de Egeray, Ankara'da Başkentray gibi Konya'ya da yeni bir raylı sistem projesi kazandırıyoruz"
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 05:48 Kaynak: AA
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