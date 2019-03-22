Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Marmaray, Egeray, Başkentray Gibi Konya'ya da Yeni Bir Raylı Sistem Projesi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Marmaray, Egeray, Başkentray Gibi Konya'ya da Yeni Bir Raylı Sistem Projesi...

4 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Konya Kılıçarslan Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılarak vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Konya Kılıçarslan Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılarak vatandaşlara hitap etti. (10)

"İstanbul'da Marmaray, İzmir'de Egeray, Ankara'da Başkentray gibi Konya'ya da yeni bir raylı sistem projesi kazandırıyoruz"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 05:48 Kaynak: AA

Türkiye, Marmaray, Konya, Güncel
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