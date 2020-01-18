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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Marmaray ve Avrasya'dan sonra boğazın altından geçecek olan 'Büyük İstanbul...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Marmaray ve Avrasya'dan sonra boğazın altından geçecek olan 'Büyük İstanbul Tüneli'nin etüt çalışmalarını tamamladık.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 03:34 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Marmaray ve Avrasya'dan sonra boğazın altından geçecek olan 'Büyük İstanbul Tüneli'nin etüt çalışmalarını tamamladık." - İSTANBUL
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