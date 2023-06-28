Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmaris'te bayram namazını kıldı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmaris'te bayram namazını kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmaris'te bayram namazını kıldı

28.06.2023 14:18

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı namazını Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan Okluk Millet Camii'nde kıldı. Namaz sonrası AK Parti Muğla İl Başkanı Gültekin Akça, milletvekilleri, Cumhur İttifakı'na ait Muğla'daki 7 belediye başkanı ve partililer ile bayramlaşarak sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazını Muğla'nın Marmaris ilçesinde kıldı. Erdoğan daha sonra beraberindeki milletvekilleri, belediye başkanları ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Marmaris'te Bayram Namazı Kıldı

SOHBET ETTİLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı namazını Muğla'nın Marmaris ilçesi Karacasöğüt Mahallesi'ndeki Okluk Millet Camii'nde kıldı. Namazı, Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı kıldırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazı sonrası AK Parti Muğla İl Başkanı Gültekin Akça, milletvekilleri, Cumhur İttifakı'na ait Muğla'daki 7 belediye başkanı ve partililer ile bayramlaşıp, bir süre sohbet etti.

İşte o anlardan kareler:

Cumhurbaşkanı Erdoğan Marmaris'te Bayram Namazı Kıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Marmaris'te Bayram Namazı Kıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Marmaris'te Bayram Namazı Kıldı
Kaynak: DHA
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Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmaris'te bayram namazını kıldı - Son Dakika


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