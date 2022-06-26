Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci , Hisarönü Mahallesi'nin Bördübet mevkisinde 21 Haziran 'da başlayan ve dün kontrol altına alınan orman yangının ardından soğutma çalışmalarını sürdüren ekiplerle Değirmenyanı mevkisindeki Yangın Yönetim Merkezi'nde bir araya geldi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon bağlantısıyla Marmaris yangınında çalışan orman işçilerine hitap etti - Son Dakika

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