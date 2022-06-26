Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon bağlantısıyla Marmaris yangınında çalışan orman işçilerine hitap etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon bağlantısıyla Marmaris yangınında çalışan orman işçilerine hitap etti

26.06.2022 21:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon bağlantısıyla Marmaris yangınında çalışan orman işçilerine hitap etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris'teki orman yangını söndürme çalışmalarında görev yapan ormancılara görüntü olarak seslendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris'teki orman yangını söndürme çalışmalarında görev yapan ormancılara görüntü olarak seslendi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Hisarönü Mahallesi'nin Bördübet mevkisinde 21 Haziran'da başlayan ve dün kontrol altına alınan orman yangının ardından soğutma çalışmalarını sürdüren ekiplerle Değirmenyanı mevkisindeki Yangın Yönetim Merkezi'nde bir araya geldi.

Ormancılarla yemek ikramında bulunan Kiriçci, buradan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görüntülü aradı. Görüşmede alevlerle cansiperane mücadele eden ekiplere seslenen Erdoğan, dün itibarıyla son faslına geçilen mücadelenin başarıyla bitirildiğini söyledi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon bağlantısıyla Marmaris yangınında çalışan orman işçilerine hitap etti - Son Dakika

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