Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mart Ayı İçinde Çiftçilere Toplam 3 Milyar 716 Milyon Liralık Destekleme...
2 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mart ayı içinde çiftçilere toplam 3 milyar 716 milyon liralık destekleme ödemesi yapacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mart ayı içinde çiftçilere toplam 3 milyar 716 milyon liralık destekleme ödemesi yapacağız."
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:58 Kaynak: AA
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Erdoğan: Mart Ayında Çiftçilere 3,7 Milyar Lira Destek Ödemesi Yapacağız
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