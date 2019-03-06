Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mart Ayı İçinde Çiftçilere Toplam 3 Milyar 716 Milyon Liralık Destekleme...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mart Ayı İçinde Çiftçilere Toplam 3 Milyar 716 Milyon Liralık Destekleme...

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mart ayı içinde çiftçilere toplam 3 milyar 716 milyon liralık destekleme ödemesi yapacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mart ayı içinde çiftçilere toplam 3 milyar 716 milyon liralık destekleme ödemesi yapacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:58 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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