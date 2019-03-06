Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mart Ayı İçinde Çiftçilere Toplam 3 Milyar 716 Milyon Liralık Destekleme...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mart Ayı İçinde Çiftçilere Toplam 3 Milyar 716 Milyon Liralık Destekleme...

2 saat önce

ÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Türkiye'nin En Büyük Çiftçi Ailesi Milletin Evinde programı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye'nin En...

ÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
Türkiye'nin En Büyük Çiftçi Ailesi Milletin Evinde programı
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye'nin En Büyük Çiftçi Ailesi Milletin Evinde" programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yılın ilk 3 ayında çiftçilerimize, üreticilerimize 8 milyar 777 milyon liralık bir desteği sağlamış olacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mart ayı içinde çiftçilere toplam 3 milyar 716 milyon liralık destekleme ödemesi yapacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:59 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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Erdoğan: Mart Ayında Çiftçilere 3,7 Milyar Lira Destek Ödemesi Yapacağız Deprem Kahini Frank Hoogerbeets: Türkiye'de 8 Şidddetinde Deprem Olacak
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