Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Masaya oturup ülkemizin menfaatini konuşan bir lideriniz var" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Masaya oturup ülkemizin menfaatini konuşan bir lideriniz var' - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Masaya oturup ülkemizin menfaatini konuşan bir lideriniz var"

7 saat önce

Bergama ilçesinde kurulan platformdan vatandaşlara hitap Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması İZMİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in Bergama ilçesinde vatandaşlara hitap etti.

Bergama ilçesinde kurulan platformdan vatandaşlara hitap

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması İZMİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in Bergama ilçesinde vatandaşlara hitap etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Masaya oturup ülkemizin menfaatini konuşan bir lideriniz var

Recep Tayyip Erdoğan, Bergama, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 07:17 Kaynak: AA
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