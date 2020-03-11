Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Masumların üzerine ateş açılması, gaz bombası atılması barbarlıktır. - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Masumların üzerine ateş açılması, gaz bombası atılması barbarlıktır. - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Masumların üzerine ateş açılması, gaz bombası atılması barbarlıktır.

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Masumların üzerine ateş açılması, gaz bombası atılması barbarlıktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Masumların üzerine ateş açılması, gaz bombası atılması barbarlıktır. Göçmenleri iç çamaşırına kadar soyan, insanlık suçu işleyen Yunanistan'a kimse ses çıkarmıyor" - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:05 Kaynak: İHA
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