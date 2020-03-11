Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Masumların üzerine ateş açılması, gaz bombasından kaynar suya kadar her... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Masumların üzerine ateş açılması, gaz bombasından kaynar suya kadar her... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Masumların üzerine ateş açılması, gaz bombasından kaynar suya kadar her...

6 saat önce

-Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüdeki konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüdeki konuşması

ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (8)

Erdoğan: "Hayatlarını kurtarma ve çocuklarına daha iyi bir gelecek kurma dışında amacı olmayan masumların üzerine ateş açılması, gaz bombasından kaynar suya kadar her türlü insanlık dışı muameleye maruz bırakılmaları kelimenin tam anlamıyla bir barbarlıktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Masumların üzerine ateş açılması, gaz bombasından kaynar suya kadar her...

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 01:02 Kaynak: AA
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