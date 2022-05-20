Cumhurbaşkanı Erdoğan, Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri temel atma töreninde konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde önceliklerimizin başına ailenin güçlendirilmesini, eğitimin içeriğinin buradaki eksikleri telafi edecek şekilde geliştirilmesini, kültürümüze sahiplenilmesini yerleştirdik. Gelişmiş ülkelerin, Batı'nın düştüğü hataya, inşallah biz düşmeyeceğiz." dedi.

Erdoğan, Arnavutköy Yassıören'de, Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri temel atma töreninde yaptığı konuşmada, aile yapısındaki dağılma ve aşınmanın, nesilden nesile aktarılan değerlerin geleceğinde de bir belirsizliğe yol açtığını söyledi.

Eğitimin önce ailede, hatta ana karnında başladığına işaret eden Erdoğan, oradan başlayıp doğumla gelişen bir eğitim dünyası olduğunu, okulun tek başına bunu yapamayacağını, okulların ailede atılan temelin üzerine eğitim verdiğini anlattı.

Ailede verilmesi gereken değerler eksik kaldığı zaman okulların, arzu edilen milli, manevi, ahlaki, insani, medeni hasletlere sahip çocukların yetiştirilmesi konusunda zorlandığına dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"İşte bunun için önümüzdeki dönemde önceliklerimizin başına ailenin güçlendirilmesini, eğitimin içeriğinin buradaki eksikleri telafi edecek şekilde geliştirilmesini, kültürümüze sahiplenilmesini yerleştirdik. Gelişmiş ülkelerin, Batı'nın düştüğü hataya, inşallah biz düşmeyeceğiz. Batı tarzı bir güvenlik ve refah anlayışı uğruna aileden başlayarak tüm sosyal yapımızı, medeniyet ve kültür değerlerimizi, inancımızı feda edecek şekilde köklerimizle bağımızı koparmayacağız. Tam tersine maziden atiye kurduğumuz köprüden yürüyerek demokraside ve kalkınmada dünyanın en ileri ülkeleri arasındaki yerimizi alacağız. Medeniyet mirasımızdan taviz vermeden hedeflerimize ulaşacak yöntemlerle vizyonlarımızı genişletiyoruz."

Bugün temelini attıkları bu perspektifin bu genişlemenin bir uygulaması olduğunu dile getiren Erdoğan, "Bunun için milletimizin karşısına Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümüne atfen 2023 hedeflerimizle İstanbul'un Fethi'nin 600'üncü yıl dönümüne atfen 2053 vizyonumuzla inşallah bu sene fetih şenliklerimizi Atatürk Havalimanı'nda yapacağız. İstanbul'a yakışır bir fetih şenliğini, Atatürk Havalimanı'nda hep birlikte yapacağız. Şöyle muhteşem bir fetih şenliğini öyle yapalım ki inşallah cennet mekan Fatih Sultan Mehmet Han'a layık olalım. Malazgirt'in 1000'inci yıl dönümüne atfen 2071 hayallerimiz var bizim. Bu hayallere de ona göre yürüyeceğiz." diye konuştu.

"İnsanlara hayrı dokunan kişinin büyüklüğünü ortaya koyacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihin en önemli sembolleriyle bu yola çıktıklarını, diğer alanlarda Darülaceze'ye sahip çıkacak projeleri de bu anlayışla hayata geçirmeyi sürdüreceklerini dile getirdi.

Temelini atmak üzere bir araya geldikleri Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri'nin ülkeye, şehre ve sakinlerine hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, "Peygamber efendimizin hadisinde buyurduğu gibi insanlara hayrı dokunan kişinin büyüklüğünü ortaya koyacağız. Bu müjdeye muhatap olmak için bu projeye destek veren, katkıda bulunan herkese yine şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. İnşallah bu örnek projenin açılışını da beraber yapacağız." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından müteahhit firma yetkilisini yanına çağırarak, projeyi ne zaman bitireceğini soran Erdoğan, "36 ay." yanıtını alması üzerine, "Ne diyor bu ya? Sen nasıl Fatih torunusun? Ne yapıyorsun sen? Hamza Bey, 36 aydan başladı 30 aya indi. Ne diyor bu? Bu müteahhidi değiştirelim biz. Olmaz, olmaz. Sen Kanuni Sultan Süleyman'ı duydun mu? Tanıdın mı? Süleymaniye'yi ne kadar zamanda bitirdi? Mimar Hamza Bey, Süleymaniye'yi ne kadar zamanda bitirdi? Bir yılın altına düşürdü mü? Olmaz. 24 saat anlayışıyla çalışacaksınız ve bir defa kesinlikle önümüzdeki yıl bugünlerde burayı bitirmeniz lazım. Vardiya sistemlerini değiştireceksin. Burada kimse rahatsız olmaz, sen merak etme. Gece gündüz fulltime çalışacaksınız. Şahit olun, 'Söz' diyor. İnşallah aldığımız söz yerine gelir." diye konuştu.

Törene, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Fener Rum Patriği Bartholomeos, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Darülaceze İdare Meclisi Üyesi Bilal Erdoğan ve davetliler katıldı.

İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş'un duasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler tören için hazırlanan butonlara basarak ilk harcı temele döktü.

Tören, Bakan Yanık ve Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci'nin günün anısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdim etmesiyle sona erdi.

Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri projesi

Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri'nin 150 bin metrekarelik alanda 1500 kişiyi ağırlaması bekleniyor. Kompleksin içerisinde tek kişilik odalarda 80 yatak kapasiteli bağışçı birimi, 4 kişilik odalarda 96 kadın ve 96 erkek olmak üzere toplam 192 yatak kapasiteli zihinsel engelli birimi, 3 kişilik odalarda 216 kadın ve 216 erkek olmak üzere toplam 432 yatak kapasiteli sağlıklı birimi, 4 kişilik odalarda 96 kadın ve 96 erkek olmak üzere 192 yatak kapasiteli psikiyatrik tanılı birimi, 4 kişilik odalarda 224 kadın ve 128 erkek olmak üzere 352 yatak kapasiteli yatağa bağımlı hasta birimi yer alacak.

Komplekste ayrıca yoğun bakım birimi, sağlık kontrollerinin yapılacağı poliklinik, çocukların tüm ihtiyaçlarının sağlanacağı çocuk merkezi, nostaljik köy kahvesi, gölet, dezavantajlı insanların tekrar sosyal hayata kazandırılacağı mesleki rehabilitasyon merkezi ve atölyeler ile uluslararası sağlık sempozyumlarının ve mesleki gelişim eğitimlerinin yapılabileceği 1000 kişilik konferans salonu bulunacak.

Konuklar için 300 yatak kapasiteli otel yapısı, cami, kilise ve havra gibi dini yapıların da yer alacağı Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri'nde fırın, terzi, kuru temizleme, lostra, kafe, sergi ve satış, kuaför, berber, market gibi sakinlerin ve ziyaretçilerin tüm ihtiyaçlarının kolaylıkla giderilebileceği alanlar inşa edilecek.

(Bitti)