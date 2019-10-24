Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mazlum denilen kod adlı kırmızı bültenle aranan terörist. Amerika'nın bu...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mazlum denilen kod adlı kırmızı bültenle aranan terörist. Amerika'nın bu adamı bize teslim etmesi lazım"
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 09:28 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mazlum denilen kod adlı kırmızı bültenle aranan terörist. Amerika'nın bu adamı bize teslim etmesi lazım"
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