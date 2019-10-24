Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mazlum Kobani'nin ABD'den isteneceğini duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mazlum denilen kod adlı kırmızı bültenle aranan terörist. Amerika'nın bu adamı bize teslim etmesi lazım" dedi. Erdoğan, "Adalet Bakanımız da zannediyorum bu arada yazışmaları yapacaklar, onu isteyecekler. (ABD'nin) Vermesi lazım bize" diye konuştu.



Erdoğan, "Trump'ın kendisine bizzat anlattık. Biz şu anda biz size kırgınız, çünkü bir teröristle böyle bir mektup alışverişinde bulunuyorsunuz ve o mektubu kendi mektubunuza ek yapıp bize gönderiyorsunuz, hiçbir şey diyemedi, 'Zaman zaman biz böyle görüşmeler yapıyoruz." ifadelerini kullandı.