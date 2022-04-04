Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meclis'in feshi halkın iradesine bir darbedir - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meclis'in feshi halkın iradesine bir darbedir

04.04.2022 20:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meclis'in feshi halkın iradesine bir darbedir

Tunus'taki son gelişmelere ilişkin basın açıklaması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçilmişlerin bulunduğu Meclis'in feshi, Tunus'un geleceği açısından düşündürücüdür ve Tunus halkının iradesine bir darbedir. Türkiye olarak, bu kritik süreçte dost ve kardeş Tunus'un ve Tunus halkının yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, geçtiğimiz günlerde, 25 Temmuz 2021'de çalışmalarını askıya aldığı Temsilciler Meclisi'nin düzenlediği çevrimiçi oturumu "darbe girişimi" olarak değerlendirmiş, Anayasa'nın 72. maddesine dayanarak Meclis'i feshettiğini duyurmuştu.

ERDOĞAN: ÜZÜNTÜYLE KARŞILIYORUZ

Tunus'taki son gelişmelere ilişkin basın açıklaması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tunus'ta 30 Mart 2022 tarihinde Genel Kurul oturumu düzenleyen Halkın Temsilcileri Meclisi'nin feshedilmesini ve oturuma katılan milletvekilleri hakkında soruşturma başlatılmasını üzüntüyle karşılıyoruz. Bu gelişmelerin, Tunus'ta demokratik meşruiyetin tesisine yönelik sürdürülen geçiş sürecine zarar vermemesini ümit ediyor, seçimlere ilişkin açıklanan Yol Haritası'nın hayata geçirilmesine önem atfediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"TUNUS HALKININ İRADESİNE DARBE"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçiş sürecinin ancak milli iradenin tecelligahı olan Meclis dahil, toplumun tüm kesimlerinin katkısıyla, kapsamlı ve anlamlı bir diyalogla başarıya ulaşabileceğine inanıyoruz." ifadesine yer verdiği açıklamasında şunları kaydetti:

"Demokrasi seçilmişler ile atanmışların birbirlerine saygısının tecessüm ettiği bir sistemdir. Tunus'taki gelişmeleri demokrasinin lekelenmesi olarak görüyoruz. Seçilmişlerin bulunduğu Meclis'in feshi, Tunus'un geleceği açısından düşündürücüdür ve Tunus halkının iradesine bir darbedir. Türkiye olarak, bu kritik süreçte dost ve kardeş Tunus'un ve Tunus halkının yanında olmaya devam edeceğiz."

TUNUS'TA NE OLMUŞTU?

Meclis Başkan Yardımcısı Tarık el-Fetiti'nin başkanlığında çarşamba günü düzenlenen çevrimiçi oturuma, Meclis'teki 217 milletvekilinden 121'i katılmıştı. Oturumda, Cumhurbaşkanı Said'in Meclis'in çalışmalarını askıya alan ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran 25 Temmuz 2021'deki olağanüstü kararlarının iptali için sunulan yasa tasarısı 116 oyla kabul edilmişti.

Cumhurbaşkanı Said, Meclis'in çevrimiçi oturum çağrısını "bazılarının sandığa gitme korkusuyla yaptığı sefil çabalar" olarak değerlendirmişti.

YÜRÜTME ORGANINI TAMAMEN KENDİNE BAĞLADI

Tunus Cumhurbaşkanı Said'in 25 Temmuz 2021 tarihli kararlarının ardından ülkede bir tür "istisnai durum" oluştu. Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Ülkedeki bazı kesimler, Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve Tunus'un demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türkiye, Tunus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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