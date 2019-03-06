Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Meclis Kürsüsünden Rumlarla Aynı Dili Konuşup, Rum Tezlerine Sözcülük,...
57 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Meclis kürsüsünden Rumlarla aynı dili konuşup, Rum tezlerine sözcülük, borazanlık yapıp Yunan gazetelerine manşet oluyorlar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Meclis kürsüsünden Rumlarla aynı dili konuşup, Rum tezlerine sözcülük, borazanlık yapıp Yunan gazetelerine manşet oluyorlar."
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:52 Kaynak: AA
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