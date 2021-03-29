Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Meclis'te bir Su Kanunu hazırlıyoruz" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "1. Su Şurası Lansmanı ve 363 Tesisin Toplu Açılış Programı"'nda konuştu. (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Günlük 315 bin metreküp suyu arıtarak, tarımsal sulamada yeniden kullanılabilecek şekilde insanımızın hizmetine sunuyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Meclis'te bir Su Kanunu hazırlıyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geride bıraktığımız dönemde salgın ve meteorolojik kuraklığa rağmen tarımsal üretimde Cumhuriyet tarihinin rekorlarını kırdık."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarımsal hasılamız bir önceki yıla göre yüzde 20 artarak, 334 milyar liraya yükseldi. Tarımsal hasılada Avrupa'daki liderliğimiz devam ediyor."
Kaynak: AA
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