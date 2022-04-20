Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te küçük sporcularla sohbet etti - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te küçük sporcularla sohbet etti

20.04.2022 15:27

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çocuklarla sohbet etmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocuklarla fotoğraf çektirmesi TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı AK Parti TBMM Grup Toplantısı sonrası 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çocuklarla sohbet etmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocuklarla fotoğraf çektirmesi TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı AK Parti TBMM Grup Toplantısı sonrası 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Meclis'te düzenlenen etkinliklere iştirak eden küçük sporcularla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te küçük sporcularla sohbet etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te küçük sporcularla sohbet etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te küçük sporcularla sohbet etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te küçük sporcularla sohbet etti

YORUMLAR
500
Emeklilerin son umudu da suya düştü! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'emekliye zam yok' açıklaması Emeklilerin son umudu da suya düştü! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'emekliye zam yok' açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'ten ayrıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'ten ayrıldı

AK Parti Genel Başkanı, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te küçük sporcularla sohbet etti - Son Dakika


Son Dakika
15:48 Konut ilanlarında "Türk müşteriler aramasın, Türklere uygun değil" dönemi
15:45 Liseli kavgası acı bitti! Yere düşen işitme engelli Enes yaşamını yitirdi
15:32 Araştırmalara göre kadınlarda evlenme yaşı yükseldi! En çok 25-29 yaş aralığı tercih ediliyor
15:25 Hal Kayıt Sistemi mobil uygulaması devreye girdi, vatandaşlar aradaki farka isyan etti
15:08 Erdoğan'ın "İsrail'le ilişkiler başka, Kudüs başka" sözlerine Kılçdaroğlu'ndan tepki: Bilmez miyiz sende hep başka başka!
15:02 Fenerbahçe'de karar verildi! Ozan Tufan'ın "çubuklu forma" masalı bitti
14:53 Ünlü oyuncu Erdem Baş 44 yaşında baba oldu: Kızının adını Vera koydu
14:50 Lise öğrencisi ve velisini bıçaklayan öğretmen eşi adam ifade verdi: Bıçağı diyet için taşıyordum
14:45 TÜİK açıkladı: Ülke nüfusunun yüzde 26,9'unu oluşturan bebeklere en çok konulan isimler Zeynep ve Yusuf oldu
14:43 Hakan'ın şakası takım arkadaşını korkuttu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 15:54:09. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te küçük sporcularla sohbet etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement