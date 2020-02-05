Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te soruları yanıtladı Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te soruları yanıtladı Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te soruları yanıtladı Açıklaması

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Parlamentosunda (AP) ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'un Türk bayrağını yırtmasına ilişkin, "Bizim bayrağımızın rengi şehidimizin kanıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te soruları yanıtladı Açıklaması, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Parlamentosunda (AP) ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'un Türk bayrağını yırtmasına ilişkin, "Bizim bayrağımızın rengi şehidimizin kanıdır. O onun kansızlığını gösteren bir şeydir. Biz neticeyi, bu tür ahlaksızlıklarla, edepsizliklerle arayanlardan değiliz; bir ülkenin, bir milletin, bir siyasetçi olarak bayrağını yırtmakta bulmayız." dedi.

Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'ndan çıkışında, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Gazetecilerin, Avrupa Parlamentosunda ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'un Türk bayrağını yırtmasına ilişkin soruya Erdoğan, şu yanıtı verdi:

"Bizim bayrağımızın rengi şehidimizin kanıdır. O onun kansızlığını gösteren bir şeydir. Biz neticeyi, bu tür ahlaksızlıklarla, edepsizliklerle arayanlardan değiliz; bir ülkenin, bir milletin, bir siyasetçi olarak bayrağını yırtmakta bulmayız. Biz cevabımızı çok daha faklı şekilde veririz. Bunu siyasette, askeri mücadelemizde, ekonomide, ticarette, turizmde veririz ama her şeyden önce mesela bu sene bir Kardak krizi yaşanmamıştır. Niye? Ortaya koyduğumuz tavırlarla dedik ki, 'bakın Kardak'ta bundan önce olduğu gibi en ufak bir hareket olursa cevabımız farklı olur ama Kardak'ta Yunanistan tarafından herhangi bir şey olmazsa bizim tarafımızdan da herhangi bir şeyin olmadığını göreceksiniz'. Nitekim Savunma Bakanım bugün büyük ihtimalle Yunanistan Savunma Bakanını arayarak kendisine de teşekkür edecekti, bu yıl olduğu gibi bundan sonra da bu süreç Kardak ve diğer adalar olmak üzere devam etsin diye. Olması gereken budur ama Avrupa Parlamentosundaki çok ciddi bir edepsizlik, ahlaksızlık yapmıştır. Ben onu Yunanistan adına görmüyorum. Onu sadece şahsına ait bir ahlaksızlık olarak görüyorum. Dolayısıyla çok da fazla oraya vakit ayırmaya gerek yoktur."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdikten sonra Meclis'ten ayrıldı.

Milletvekili, Avrupa, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 02:30 Kaynak: AA
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