Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Medeni Olmayı Beton Yükselişlerde Değil, Toprağa Yakın Olma Arayışındaki...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Medeni Olmayı Beton Yükselişlerde Değil, Toprağa Yakın Olma Arayışındaki...

25 dakika önce

IHAAW135740-SIY/09-01-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Medeni olmayı beton yükselişlerde değil, toprağa yakın olma arayışındaki mimaride bulacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,
IHAAW135740-SIY/09-01-2019

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Medeni olmayı beton yükselişlerde değil, toprağa yakın olma arayışındaki mimaride bulacağız" dedi. 09.01.2019 13: 57: 40 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:03 Kaynak: İHA

Politika
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