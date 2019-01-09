Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Medeni Olmayı Beton Yükselişlerde Değil, Toprağa Yakın Olma Arayışındaki...
25 dakika önce
IHAAW135740-SIY/09-01-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Medeni olmayı beton yükselişlerde değil, toprağa yakın olma arayışındaki mimaride bulacağız" dedi.
IHAAW135740-SIY/09-01-2019
- Cumhurbaşkanı Erdoğan
, "Medeni olmayı beton yükselişlerde değil, toprağa yakın olma arayışındaki mimaride bulacağız" dedi. 09.01.2019 13: 57: 40 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:03 Kaynak: İHA
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