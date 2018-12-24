Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehterana Eşlik Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehterana Eşlik Etti

56 dakika önce

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi Salondan detaylar ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Engelli Vatandaşların ve Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerin Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni"ne katıldı.

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi
Salondan detaylar ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Engelli Vatandaşların ve Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerin Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni"ne katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:21 Kaynak: AA

Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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