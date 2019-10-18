Son Dakika Haberleri: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: (MEKTUP CEVABI) BUNU UNUTMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL. VAKTİ GELDİĞİNDE GEREKENİN...
Son Dakika Güncel CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: (MEKTUP CEVABI) BUNU UNUTMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL. VAKTİ GELDİĞİNDE GEREKENİN...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: (MEKTUP CEVABI) BUNU UNUTMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL. VAKTİ GELDİĞİNDE GEREKENİN...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş'ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yabancı medya kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: (MEKTUP CEVABI) BUNU UNUTMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL. VAKTİ GELDİĞİNDE GEREKENİN..., System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş'ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yabancı medya kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmasında "Sayın Trump'ın siyaset nezaketiyle uyuşmayan bir mektubu kamuoyunda yer almıştır. Elbette biz bunları unutmadık, unutmamız da mümkün değil. Ama bizim karşılık sevgi saygımızdan dolayı bunu ön planda tutmadık. Vakti saati geldiğinde bu konuyla ilgili olarak gerekenin yapılacağının bilinmesini istiyoruzö dedi.

Erdoğan, " Münbiç'te terör örgütleri varsa, burası terör örgütlerinden temizlendi, Arap aşiretlere verildi diyemeyiz. Eğer terör örgütleri Kobani'den ve Münbiç'ten çıkarılırsa bizim için bir problem. Bizim buralarda kalmak gibi bir derdimiz yok" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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Erdoğan'ın açıklamaları


- İstanbul
Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı, Cumhurbaşkanı, Beşiktaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 03:13 Kaynak: DHA
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