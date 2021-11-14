Üye Girişi
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MEMURSEN BULUŞMASINDA KONUŞTU (1) - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MEMURSEN BULUŞMASINDA KONUŞTU (1)

14.11.2021 15:46
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MEMURSEN BULUŞMASINDA KONUŞTU (1)

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Bay Kemal tehdit ediyor değil mi? Öğretmenleri, subayları, polisleri tehdit ediyor.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Bay Kemal tehdit ediyor değil mi? Öğretmenleri, subayları, polisleri tehdit ediyor. Hangi memur sınıfında kardeşlerimiz varsa hepsini sıradan tehdit ediyor. Ama bilmiyorlarki benim memur kardeşlerim, kamu görevlilerim bunlara pabucu bırakmayacak"dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MEMUR-SEN 7. Büyük Türkiye Buluşması'na katıldı. İstanbul Kongre Merkezi'ndeki programa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, MEMUR-SEN Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın katıldı.

Erdoğan programda yaptığı konuşmasında, "Bay Kemal tehdit ediyor değil mi? Öğretmenleri, subayları, polisleri tehdit ediyor. Hangi memur sınıfında kardeşlerimiz varsa hepsini sıradan tehdit ediyor. Ama bilmiyorlarki benim memur kardeşlerim, kamu görevlilerim bunlara pabucu bırakmayacak" ifadelerini kullandı.

ÇANAKKALE 1915 KÖPRÜSÜCumhurbaşkanı Erdoğan, 1915 Çanakkale  Köprüsü'ne dikkat çekerek, "2 milyar 400 milyon avroya çıkmış olan bir köprü. Biz bunu yap işlet devretle yaptık. İnşallah 12 yıl sonra bu kime kalacak? Devlete kalacak ama bunların kafası buna basmaz. Diyorlar ki, 'Bunu nasıl yaptınız. Türk firmalarıyla Kore iş birliğiyle yaptık" şeklinde konuştu.

"AKŞAM YALAN, SABAH YALAN"Erdoğan, "Hani diyorlar ya 'amcanızı dinleyin. Bak amcanız size neler yapacak neler?' ya siz neler yaptınız ki? Belediyelerde tüm benim vatandaşlarımı, işçilerimizi sokağa atan sizsiniz. Hani kimseyi atmayacaktınız, hani kimseyi kapıya koymayacaklardı? Hepsi yalan, akşam yalan, sabah yalan. Gezi olaylarında Bay Kemal Taksim'de değil miydi? Ne işin var senin orada? Çünkü o da Gezici. Bunlar değil miydi Bezmialem Valide Sultan Camii'nin içine bira kutularıyla girenler. Bezmialem Valide Sultan Camii'nden Başbakanlık ofisine loaderlarla oraları kanal açarak gidenler bunlar değil miydi? Bunlar tahribat yapar, biz ise iş yaparız" şeklinde  konuştu.

"3600 EK GÖSTERGE MESELESİNİ ÖNÜMÜZDEKİ YIL SONUNA KADAR ÇÖZÜME KAVUŞTURMAYI PLANLIYORUZ"Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz kardeşlikten beslenirken, karşımızdakiler kavgadan, kaostan besleniyor. Ülkemiz için herhangi bir hayalleri yok ama sıra küfüre geldi mi sıra bırakmıyor. Bu sabotaj siyasetinin kaptan köşkünde uzun zamandır olduğu gibi CHP duruyor" dedi. Erdoğan, "İnsanımızın öz yurdunda parya muamelesi gördüğü, IMF komserleriyle yönetilen, savunması dışa bağımlı üretmeyen Türkiye'dir. Bunların tek vaadi sık sık kendilerinin de dile getirdiği gibi eski Türkiye'yi tüm çarpıklıklarıyla yeniden hortlatmaktır. Milletimizi bunların insafına bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yıl sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyoruz" dedi.

- İstanbul

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türkiye, Memur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MEMURSEN BULUŞMASINDA KONUŞTU (1) - Son Dakika


Son Dakika

Reytingleri dibe çakılan O Ses Türkiye'de Acun devrede! Honki Ponki'yi ezbere söyledi 15:23 Reytingleri dibe çakılan O Ses Türkiye'de Acun devrede! Honki Ponki'yi ezbere söyledi Millet İttifakı'nın kapıları HDP'ye tamamen kapanıyor mu? İYİ Parti'den CHP'ye net mesaj: Onlar varsa biz olmayız 15:10 Millet İttifakı'nın kapıları HDP'ye tamamen kapanıyor mu? İYİ Parti'den CHP'ye net mesaj: Onlar varsa biz olmayız Sabri, şampiyonluk kutlamasında neden üzgündü? Yıllar sonra gelen Selçuk İnan itirafı çok konuşulur 14:50 Sabri, şampiyonluk kutlamasında neden üzgündü? Yıllar sonra gelen Selçuk İnan itirafı çok konuşulur
Ayna karşısında sütyenle poz veren İrem Derici'ye yorum yağdı: Bizim kız elden gidiyor 14:45 Ayna karşısında sütyenle poz veren İrem Derici'ye yorum yağdı: Bizim kız elden gidiyor Fıkra gibi olay! Stadın bozulan ışıklarını elektrikten anlayan futbolcu tamir etti 13:48 Fıkra gibi olay! Stadın bozulan ışıklarını elektrikten anlayan futbolcu tamir etti Güpegündüz deniz fenerinin üstünde cinsel ilişkiye girdiler 12:28 Güpegündüz deniz fenerinin üstünde cinsel ilişkiye girdiler
Milli Eğitim Bakanı Özer duyurdu! Ehliyet sınavlarında bir ilk, animasyonlu sorular geliyor 10:48 Milli Eğitim Bakanı Özer duyurdu! Ehliyet sınavlarında bir ilk, animasyonlu sorular geliyor Pazarcının defalarca bıçaklandığı anlar saniye saniye kameralarda 10:04 Pazarcının defalarca bıçaklandığı anlar saniye saniye kameralarda

Son Dakika Haberleri
15:17 Son dakika: 1915 Çanakkale Köprüsü'nde son tabliye montajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi
15:17 Öğretmen, beslediği boğanın darbesiyle ölmüş
15:10 2 çocuk annesi kadın, eski eşi tarafından öldürüldü
15:00 İnsan spermini dişi gorillere enjekte ettiler! Yarı insan yarı maymun ortaya çıktı
14:53 CHP'li Tahsin Tarhan, TOGG'un direksiyonuna geçti
14:52 Hakan Ural'ın koronavirüs tedavisi sonrası ilk paylaşımı
14:50 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, samuray kılıcıyla vahşice öldürülen Başak Cengiz'in anne ve babasıyla görüştü
14:04 Kim Milyoner'de Yeşilçam sorusunu bilemeyen yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu'ndan dikkat çeken tepki: İyi ki çekildin
14:03 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama: Helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım
13:10 Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma açıldı
Tartışma yaratan bilimsel tespit: Kumdaki erozyonun sebebi sahilde cinsel ilişkiye giren çiftler Tartışma yaratan bilimsel tespit: Kumdaki erozyonun sebebi sahilde cinsel ilişkiye giren çiftler         
15:39
Son Dakika: Komşu ülke İran'da 6,3 büyüklüğünde deprem! Fay hattı Türkiye'ye kadar uzanıyor Son Dakika: Komşu ülke İran'da 6,3 büyüklüğünde deprem! Fay hattı Türkiye'ye kadar uzanıyor         
15:21
İstanbul Üsküdar'da el ele gezen gençlere taciz ve saldırı: Burada camiler var, siz Müslüman değil misiniz? İstanbul Üsküdar'da el ele gezen gençlere taciz ve saldırı: Burada camiler var, siz Müslüman değil misiniz?         
15:03
Damadına aşık olan kaynana, kızının düğününe gitmeyi reddetti Damadına aşık olan kaynana, kızının düğününe gitmeyi reddetti         
14:48
"TikTok ve Twitter kapatılacak mı?" diye sorulan AK Partili Hüseyin Yayman: Fake haberle mücadele edeceğiz "TikTok ve Twitter kapatılacak mı?" diye sorulan AK Partili Hüseyin Yayman: Fake haberle mücadele edeceğiz         
13:49
Rusya'dan 5. nesil savaş uçağı çıkışı: Türkiye ile kendi uçağını geliştirmesi konusunda görüşmeler yürütüyoruz Rusya'dan 5. nesil savaş uçağı çıkışı: Türkiye ile kendi uçağını geliştirmesi konusunda görüşmeler yürütüyoruz         
12:41
Hande Sarıoğlu dur durak bilmiyor! "Temel İçgüdü" pozuyla olay oldu Hande Sarıoğlu dur durak bilmiyor! "Temel İçgüdü" pozuyla olay oldu         
11:13
A Milli Takımımız'ın hocası Kuntz'a yöneltilen soru kıyameti kopardı! Tepki yağıyor A Milli Takımımız'ın hocası Kuntz'a yöneltilen soru kıyameti kopardı! Tepki yağıyor         
10:25
Tüm Yozgat bu olayla çalkalanıyor! İşte şehirde kaydedilen esrarengiz görüntü Tüm Yozgat bu olayla çalkalanıyor! İşte şehirde kaydedilen esrarengiz görüntü         
09:55
Aleyna Tilki'nin annesi, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı Aleyna Tilki'nin annesi, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı         
09:54
PİAR'ın son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! AK Parti-CHP farkı eridi, DEVA ilk kez bu rakamı gördü PİAR'ın son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! AK Parti-CHP farkı eridi, DEVA ilk kez bu rakamı gördü         
07:27
Türkiye'nin yeni kahramanı! Kanlar içinde kaldı ama Norveç'e geçit vermedi Türkiye'nin yeni kahramanı! Kanlar içinde kaldı ama Norveç'e geçit vermedi         
22:52
Erman Toroğlu'ndan bomba Milli Takım yorumu: Kuntz, sırtını Fatih Terim'e dayayarak doğru yaptı Erman Toroğlu'ndan bomba Milli Takım yorumu: Kuntz, sırtını Fatih Terim'e dayayarak doğru yaptı         
22:11
Yıllarca eşinin ihanetine uğrayan Berdan Mardini'den çok konuşulacak sözler: Çocuklarla otele gidip gece başka adamla yan odaya geçiyormuş Yıllarca eşinin ihanetine uğrayan Berdan Mardini'den çok konuşulacak sözler: Çocuklarla otele gidip gece başka adamla yan odaya geçiyormuş         
15:10
İnsan spermini dişi gorillere enjekte ettiler! Yarı insan yarı maymun ortaya çıktı İnsan spermini dişi gorillere enjekte ettiler! Yarı insan yarı maymun ortaya çıktı         
15:00
AK Parti'den Şehit yakını ve belediye işçisini makam odasından kovan belediye başkanı için ilk açıklama AK Parti'den Şehit yakını ve belediye işçisini makam odasından kovan belediye başkanı için ilk açıklama         
10:53
Berdan Mardini'den büyük ses getirecek itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış Berdan Mardini'den büyük ses getirecek itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış         
09:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2021 15:52:08. #1.13#
SON DAKİKA: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MEMURSEN BULUŞMASINDA KONUŞTU (1) - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement