Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Menderes'e hangi inançla saldırdılarsa, rahmetli Özal'a... Şimdi de Cumhur...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Menderes'e hangi inançla saldırdılarsa, rahmetli Özal'a... Şimdi de Cumhur İttifakına aynı nefret duygularıyla yöneldiler.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Menderes'e hangi inançla saldırdılarsa, rahmetli Özal'a... Şimdi de Cumhur İttifakına aynı nefret duygularıyla yöneldiler."
Haber Yayın Tarihi: 27.05.2020 07:45 Kaynak: AA
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