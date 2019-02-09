Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Menderes Nehri'ne Sahip Çıkmanız Çağrısında Bulunuyorum.
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Menderes Nehri'ne sahip çıkmanız çağrısında bulunuyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: " Menderes Nehri
'ne sahip çıkmanız çağrısında bulunuyorum. Atıklarını Menderes Nehri'ne boşaltan her tesis sahibi, kendi evlatlarının geleceğini kirlettiğini bilmelidir. Tüm kurumlarımızdan bu konuya çok daha fazla hassasiyet göstermelerini istiyorum."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 06:23 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genç Kızların Ricasını Geri Çevirmedi
Erdoğan'dan Çöken Binayla İlgili İlk Açıklama: 16 Vatandaşımıza Rahmet Diliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartal'da Çöken Bina ile İlgili Net Konuştu: Artık Sabrımız Kalmadı
Kartal'da Çöken Binadan Yaralı Olarak Kurtulan Kadın, Yaşadıklarını Anlattı: Eşim Yanımda Can Verdi