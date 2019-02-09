Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Menderes Nehri'ne Sahip Çıkmanız Çağrısında Bulunuyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Menderes Nehri'ne Sahip Çıkmanız Çağrısında Bulunuyorum.

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Menderes Nehri'ne sahip çıkmanız çağrısında bulunuyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Menderes Nehri'ne sahip çıkmanız çağrısında bulunuyorum. Atıklarını Menderes Nehri'ne boşaltan her tesis sahibi, kendi evlatlarının geleceğini kirlettiğini bilmelidir. Tüm kurumlarımızdan bu konuya çok daha fazla hassasiyet göstermelerini istiyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 06:23 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Menderes Nehri, Güncel
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