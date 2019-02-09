Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Menderes Nehri'ne Sahip Çıkmanız Çağrısında Bulunuyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Menderes Nehri'ne Sahip Çıkmanız Çağrısında Bulunuyorum"

4 dakika önce

- AK Parti Aydın mitingi Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması AYDIN - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Aydın'da düzenlediği mitinge katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
- AK Parti Aydın mitingi
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
AYDIN - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Aydın'da düzenlediği mitinge katıldı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Menderes Nehri'ne sahip çıkmanız çağrısında bulunuyorum. Atıklarını Menderes Nehri'ne boşaltan her tesis sahibi, kendi evlatlarının geleceğini kirlettiğini bilmelidir. Tüm kurumlarımızdan bu konuya çok daha fazla hassasiyet göstermelerini istiyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 07:34 Kaynak: AA

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