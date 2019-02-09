Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Menderes Nehri'ne Sahip Çıkmanız Çağrısında Bulunuyorum"
4 dakika önce
- AK Parti Aydın mitingi Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması AYDIN - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Aydın'da düzenlediği mitinge katıldı.
- AK Parti Aydın
mitingi Türkiye Cumhurbaşkanı
ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın konuşması
AYDIN - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
, partisinin Aydın'da düzenlediği mitinge katıldı.
(7) Cumhurbaşkanı Erdoğan
: " Menderes Nehri
'ne sahip çıkmanız çağrısında bulunuyorum. Atıklarını Menderes Nehri'ne boşaltan her tesis sahibi, kendi evlatlarının geleceğini kirlettiğini bilmelidir. Tüm kurumlarımızdan bu konuya çok daha fazla hassasiyet göstermelerini istiyorum."
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 07:34 Kaynak: AA
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