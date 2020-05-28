Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Menderes ve arkadaşları, ülkemize ve milletimize yaptıkları hizmetlerin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Menderes ve arkadaşları, ülkemize ve milletimize yaptıkları hizmetlerin bedelini ağır işkencelerle, hakaretlerle hapis yatarak ve idam sehpasına yürüyerek ödemiştir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Menderes ve arkadaşları, ülkemize ve milletimize yaptıkları hizmetlerin bedelini ağır işkencelerle, hakaretlerle hapis yatarak ve idam sehpasına yürüyerek ödemiştir."
Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 07:55 Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Menderes ve arkadaşları, ülkemize ve milletimize yaptıkları hizmetlerin... - Son Dakika
Son Dakika Murat Boz, O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Paylaşımı dikkat çekti Canlı yayında göğüsleri görünen jüri üyesi itiraf etti: Bilerek yaptım Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı'nı öve öve bitiremedi Karnı burnunda olan ünlü şarkıcı, mayo giyip denize koştu Canlı yayında yöneltilen "Kürtçe" sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar "10 milyon liram olsa müziği bırakırım" diyen İrem Derici'ye para yağdı Oyuncu Bahar Şahin'den gülümseten çocukluk itirafı: Galatasaraylı olduğum için Arda Turan'a aşıktım Şarkıcı Sinan Özen'in yenidoğan bebeği 6. kez ameliyat oldu Oyuncu Saruhan Hünel, Kuruluş Osman dizisinden ayrıldı İletişim ödülünde Cemal Can ile konuşan Danla Bilic, kendisine laf atan Yasin'e sert çıktı: Hesabınla vedalaş Mısırlı sunucu Lobna Asal, canlı yayında dakikalarca sevdiği maymunun saldırısına uğradı Caner Erkin'den Şükran Ovalı itirafı: İkna etmek için kapısında yattım Karantina döneminde yeteneğini keşfeden Esra Erol, resim yapmaya başladı Fenomen Jason Derula, matkapla mısır yeme videosu çekerken ön dişlerini kırdı Survivor'un 89. bölüm fragmanı yayınlandı! Cemal Can ile Danla Bilic şifreli olarak konuştu