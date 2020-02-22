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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolu açılış töreni) Bu şehrin...
6 saat önce
Törenin yapıldığı alan Törene katılan vatandaşları Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İZMİR - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolu açılış töreninde konuştu. Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 04:40 Kaynak: AA
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