Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolu açılış töreni) Bu şehrin... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolu açılış töreni) Bu şehrin... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolu açılış töreni) Bu şehrin...

6 saat önce

Törenin yapıldığı alan Törene katılan vatandaşları Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İZMİR - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolu açılış töreninde konuştu.

Törenin yapıldığı alan

Törene katılan vatandaşları

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

İZMİR - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Menemen-Aliağa- Çandarlı otoyolu açılış töreninde konuştu. (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolu açılış töreni) Bu şehrin...

Recep Tayyip Erdoğan, Çandarlı, Menemen, Aliağa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 04:40 Kaynak: AA
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