Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolunda makam aracını kullandı - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolunda makam aracını kullandı
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın makam aracının şoför koltuğuna oturması AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına oturması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolunda makam aracını kullanması İZMİR - Türkiye Cumhurbaşkanı ve... Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 05:04 Kaynak: AA
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