Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Merak ilmin anahtarıdır"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Merak ilmin anahtarıdır"

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadıköy'deki Atatürk Fen Lisesi'nde, Yapımı Tamamlanan Okulların Ortak Açılışı ve 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılının Açılış Töreni'ne katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadıköy'deki Atatürk Fen Lisesi'nde, Yapımı Tamamlanan Okulların Ortak Açılışı ve 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılının Açılış Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Merak ilmin anahtarıdır

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Kadıköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 02:12 Kaynak: AA
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